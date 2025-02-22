Diş Hekimine DNA Şoku: Saldırı Sırasında Video Çekti - Son Dakika
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Diş Hekimine DNA Şoku: Saldırı Sırasında Video Çekti

Diş Hekimine DNA Şoku: Saldırı Sırasında Video Çekti

İzmir'de M.E., diş hekimi Düşmez'i çocuklarının biyolojik babası olduğu için vurdu. Olay soruşturuluyor.

22.02.2025 14:50
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İzmir'in Konak ilçesinde Mehmet Emrah Düşmez isimli diş hekimini başından tabancayla vurup ağır bir şekilde yaralayan M.E.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. M.E., daha önce birlikte iş yaptığı diş hekiminin; 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda fark ettiği için vurduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Olay, Alsancak semti Ali Çetinkaya Bulvarı'da bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (35) diş hekimi olduğu öğrenilen Mustafa Emrah Düşmez'in (49) oturduğu eve geldi. Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda M.E., tabancayla Düşmez'i başından vurdu. Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, bu esnada Mustafa Emrah Düşmez'in telefonunu alan saldırgan, vurduğu adamın videosunu çekip annesine gönderdikten sonra kaçtı. Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan diş hekiminin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Basmane semtinde olduğu belirlendi. Şüpheli, yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"2 çocuğumun biyolojik babası"

Olayla ilgili gözaltına alınan M.E.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda, diş hekimi Düşmez'in 10 yıl önce yaptıkları ortak işte kendisini dolandırdığını belirten M.E., bu yüzden aralarında alacak meselesinden husumet olduğunu söyledi. Öte yandan eşinin diş hekimi Düşmez ile gönül ilişkisi olduğunu öğrenen M.E. eşiyle 2 yıl önce boşandı. Daha sonra şüphe üzerine eski eşinden olan 2 çocuğuna DNA yapan baba, test sonucunda çocuklarının biyolojik babasının Düşmez olduğunu iddia etti. Bunun üzerine diş hekimi Düşmez'i oturduğu evinde vuran M.E., "Vurdum, hırsımı alamayıp telefonuyla videosunu çekip annesine gönderdim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diş Hekimine DNA Şoku: Saldırı Sırasında Video Çekti - Son Dakika

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