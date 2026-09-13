Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'ye geldi, Şam'da mevkidaşı Şeybani karşıladı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'ye geldi, Şam'da mevkidaşı Şeybani karşıladı

Dışişleri Bakanı Fidan Suriye\'ye geldi, Şam\'da mevkidaşı Şeybani karşıladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için geldiği Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Fidan, Şeybani ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek; ayrıca Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye geldi. Bakan Fidan, Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Fidan, ziyareti kapsamında mevkidaşı Şeybani ile bir araya gelecek. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Şam temasları kapsamında ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya gelecek.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Hakan Fidan, Diplomasi, 3. Sayfa, Suriye, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'ye geldi, Şam'da mevkidaşı Şeybani karşıladı - Son Dakika

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