Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili olarak Netanyahu Hükümeti'ni suçladı ve bu cinayeti şiddetle kınadı. Bakanlık, olayın uluslararası normlara aykırı olduğunu vurgulayarak, adaletin sağlanması için gerekli adımların atılmasını talep etti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
7.09.2024 04:32:42. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Eygi Cinayeti Açıklaması - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?