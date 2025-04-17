Divriği'deki Müstakil Evde Çıkan Yangın Yan Eve Sıçradı

Müstakil evde çıkan yangın yandaki eve sıçradı, dumanı gökyüzüne yayıldı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, yanında bulunan binaya sıçradı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Güllübağ Mahallesi Garip Baba Caddesinde bulunan müstakil bir evin çatısında çıktı. B.K.'ya ait evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yanında bulunan bir başka evin çatısına sıçrayan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale eden Divriği Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlandığı evlerde maddi hasar oluştu. İlçe Kaymakamı Resul Tutay incelemelerde bulunurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.