Diyadin\'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

06.01.2026 09:25  Güncelleme: 09:27
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar, yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapanan mahalle ve cadde yolları, yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Diyadin Belediyesi ile ilgili kurumlara bağlı ekipler, kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte ilçe genelinde kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Özellikle vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen ana caddeler, mahalle yolları ve bağlantı güzergahlarında yapılan çalışmalar sayesinde ulaşım normale döndü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde ulaşımın aksamaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Olası yeni yağışlara karşı ekiplerin gerekli hazırlıkları yaptığı ifade edildi.

Vatandaşlardan ve sürücülerden, buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi. İlçede ihtiyaç duyulan bölgelerde yol açma ve temizlik çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - AĞRI

