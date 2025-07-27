İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet D. hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyanet Görevlisine Rüşvet Soruşturması - Son Dakika
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