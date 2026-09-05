Diyarbakır Bismil\'de 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, hastanede kurtarılamadı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Akpınar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Ramadan'a (8), otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.