Diyarbakır Bismil\'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akaryakıt istasyonunda bir otomobil yakıt aldığı esnada deposu alev aldı. Bir anda istasyona sıçrayan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Ulutürk Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda bir otomobil yakıt aldığı sırada deposu yanmaya başladı. Bir anda yükselen alevleir istasyona sıçradı. Yangın, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Yaşanan korku dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR