Diyarbakır Bismil'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır Bismil'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır Bismil\'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan küçük sanayi sitesinde hırsızlık yapan şüpheli, çaldığı malzemeleri satmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli, çalıntı malzemeleri itiraf etti ve tutuklandı.

21.02.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde küçük sanayi sitesinde hırsızlık yapan şüpheli, çaldığı malzemeleri satmaya çalışırken yakalandı.

Bismil Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinden, el aletlerinin çalındığı bilgisini alan Bismil Asayiş Büro Ekipleri, şüpheli tespitine yönelik çalışma başlattı.

Geçmişte meydana gelen hırsızlık olaylarındaki olay yeri verilerini karşılaştırmalı olarak analiz eden polis, yaklaşık elli şüpheli profili içerisinden Y.O.(19) isimli şüphelinin olayın faili olabileceğini tespit etti.

Y.O.'yu Bismil'de sokak sokak takip eden polis, şüpheliyi çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan çalıntı el aletini çaldığını itiraf etti.

Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Bismil'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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