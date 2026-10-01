Diyarbakır Çınar'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı, 3'ü yatıştırmaya çalışıyordu - Son Dakika
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Diyarbakır Çınar'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı, 3'ü yatıştırmaya çalışıyordu

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Diyarbakır Çınar\'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı, 3\'ü yatıştırmaya çalışıyordu
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Özer köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 3'ünün olayı yatıştırmak için bölgede bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün olayı yatıştırmak için alanda bulunduğu öğrenildi.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Özer köyünde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeni ile iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün olayı yatıştırmak için bölgede bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Diyarbakır3. SayfaGüvenlikGüncelÇınarOlaySon Dakika

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