Diyarbakır Çınar yolunda otomobil sebze yüklü kamyonetle çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır Çınar yolunda otomobil sebze yüklü kamyonetle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır Çınar yolunda otomobil sebze yüklü kamyonetle çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır-Çınar yolu Yeşil Çınar mevkiinde otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yola saçılan sebzeler temizlenip araçlar çekildikten sonra kapanan yol trafiğe açıldı.

Diyarbakır'da otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Çınar yolu Yeşil Çınar mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kamyonetteki sebzeler yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, çevreye saçılan sebzelerin temizlenmesi ve araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Diyarbakır3. SayfaGüncelÇınarSon Dakika

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