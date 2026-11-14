Diyarbakır Çüngüş'te kayıp 61 yaşındaki kadın, Akpınar mevkisinde sağ bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır Çüngüş'te kayıp 61 yaşındaki kadın, Akpınar mevkisinde sağ bulundu

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Diyarbakır Çüngüş\'te kayıp 61 yaşındaki kadın, Akpınar mevkisinde sağ bulundu
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Çüngüş ilçesinde önceki gün akşam evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 61 yaşındaki kadın, jandarma, emniyet, AFAD ve güvenlik korucularının aramasıyla Akpınar mevkisinde bu sabah sağ bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın, kontroller için Çüngüş Devlet Hastanesine sevk edilecek.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 61 yaşındaki Kıymet Altunbaş isimli kadın bulundu.

Olay önceki gün Kıymet Altunbaş'ın akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine, ailesi kolluk kuvvetlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbarın üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından kayıp kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Kayıp kadın jandarma, emniyet, AFAD ve güvenlik korucularının başarılı arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, Çüngüş ilçesi Akpınar mevkisinde bu sabah saatlerinde bulundu. Hayatta olan Altunbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için Çüngüş Devlet Hastanesine sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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