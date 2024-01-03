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Diyarbakır'da 1 yılda 47 ton esrar ile 102 milyon kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 1 yılda 47 ton esrar ile 102 milyon kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 yılda yapılan operasyonlarda 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi ile 47 ton 60 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır\'da 1 yılda 47 ton esrar ile 102 milyon kenevir bitkisi ele geçirildi
03.01.2024 - 23:30,  Güncelleme: 23:31
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Diyarbakır'da 1 yılda 47 ton esrar ile 102 milyon kenevir bitkisi ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 yılda yapılan operasyonlarda 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi ile 47 ton 60 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla 01 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonlar başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonlarda; 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi, 47 ton 60 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Kaynak: İHA
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