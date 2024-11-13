Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan 10 keçi 3 gün sonra kurtarıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan 10 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dicle ilçesi Pekmezciler köyünde bir besici, kayalıklarda mahsur kalan 10 keçisini kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden 5 kişilik doğada arama kurtarma ekibi, halat yardımıyla keçileri 3 gündür kaldıkları yerden alarak sahibine teslim etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da 10 Keçi 3 Gün Sonra Kurtarıldı - Son Dakika
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