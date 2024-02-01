 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da 101 operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da 101 operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı

Diyarbakır\'da 101 operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen 101 operasyonda, 119 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlarda akaryakıt, sigara, makaron, elektronik sigara, tütün, alkollü içki, çay, tarihi eser obje, kaçak cep telefonu, tabanca, tüfek, şarjör, fişek ve esrar ele geçirildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

01.02.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da ocak ayında 101 operasyonda çok sayıda ürün ele geçirilerek işlem yapılan 119 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ocak ayında gerçekleştirilen 101 operasyonda 119 şüpheliye işlem yapıldı.

Operasyonlarda; 29 bin 616 litre akaryakıt, 42 bin 890 paket sigara, 95 bin 560 dal makaron, 42 adet elektronik sigara, 66 kilo tütün, 243 şişe alkollü içki, 28 kilo çay, 1 adet tarihi eser obje, 268 adet kaçak cep telefonu, 65 adet kaçak cep telefonu aksesuarları, 21 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet av tüfeği, 20 adet şarjör, 976 adet fişek ve 5 gram toz esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9'u ise tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Tutuklama, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 101 operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 17:34:29. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 101 operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement