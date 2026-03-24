Diyarbakır\'da 111 Suçlu Yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 111 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları operasyon düzenledi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10-20 yıl arası 14, 5-10 yıl arası 26,

2-5 yıl arası 53 ve 2 yıl altı 18 olmak üzere toplamda 111 kişi yakalandı. Yakalanan 111 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR