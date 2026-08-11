Diyarbakır'da 113 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 113 Suçlu Yakalandı

Diyarbakır\'da 113 Suçlu Yakalandı
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Diyarbakır'da JASAT koordinesinde yapılan operasyonla aranan 113 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonların icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, aralarında gece vakti yol esmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 2 yıl altı ve 20 yıl arası 113 kişinin yakalanıp adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, JASAT, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 113 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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