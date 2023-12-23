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Diyarbakır'da 123 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 123 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 123 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 110 kilogram toz esrar ve 13 kilogram kubar esrar olmak üzere toplamda 123 kilogram esrar maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı.

Diyarbakır\'da 123 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
23.12.2023 - 13:47,
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 123 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice Yeşilburç Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; 2 ayrı noktada, 110 kilogram toz esrar ve 13 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 123 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 123 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika


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