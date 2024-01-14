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Diyarbakır'da 15 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 15 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulmaya çalışılan araçta yapılan kontrollerde 15 kilo kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı.

Diyarbakır\'da 15 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
14.01.2024 - 13:53,
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aracında 15 kilo kubar esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmaya çalışılan aracın kaçma teşebbüsü kısa sürede son buldu.

Mehtap Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalanan şüphelinin kullandığı araçta yapılan kontrollerde yaklaşık 15 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ş.B. (21), tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 15 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 15 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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