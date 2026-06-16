Diyarbakır\'da 152 Suçlu Yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 152 kişi yakalandı.

Valilikte yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonların icra edildiği belirtildi. Açıklamada, aralarında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, parada sahtecilik, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 2 yıl altı ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 152 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR