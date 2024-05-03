Diyarbakır'da 173 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 173 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da 173 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, Lice ilçesi Yalaza ve Uçarlı Mahallesi kırsalında üç ayrı noktada toplamda 173 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı.

03.05.2024 10:45
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 173 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yalaza ve Uçarlı Mahallesi kırsalında icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda üç ayrı noktada 142 kilogram toz ve 31 kilogram kubar olmak üzere toplamda 173 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 173 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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