Diyarbakır\'da 18 Yıldır Firar Olan Zanlı Manisa\'da Yakalandı

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Diyarbakır'da 2006 yılında meydana gelen "Tasarlayarak Öldürme" olayından firar olarak 18 yıldır aranan zanlı Manisa'da yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 23 Nisan günü saat 16.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi'nde H.Z. (42) isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Tasarlayarak Öldürme" suçundan 1 adet yakalama emri ile ifadeye yönelik arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Şahsın 2006 yılında Diyarbakır ilinde meydana gelen "Tasarlayarak Öldürme" olayından firar olarak 18 yıldır arandığı öğrenilirken, mahkemeye sevk edilen H.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA