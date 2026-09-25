Diyarbakır\'da 2\'si kardeş 3 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda 4 şahıs tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Eylül günü meydana geldi. Taraflar arasında iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış çıkan arbedede kardeşler Metin ve Oktay Tokay ile arkadaşları Mehmet Baydur hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli, polisin yürüttüğü çalışmayla yakalanmıştı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.