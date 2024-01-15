Diyarbakır\'da 2023 yılında meydana gelen trafik kazalarında 48 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Trafik İstatistik Bülteninde, 2023 yılında Diyarbakır'da meydana gelen 6 bin 561 trafik kazasında 48 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 619 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da geçen yıl meydana gelen trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023'te 3 bin 326'sı maddi hasarlı olmak üzere 6 bin 561 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda, 48 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 619 kişi yaralandı. - DİYARBAKIR