Diyarbakır'da 296 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Diyarbakır'da bir iş yerinde yapılan aramada 296 kilo skunk ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir işyerinde polisin yaptığı aramada 296 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı'nda bulunan bir işyerinde arama yapıldı. Aramada; 592 paket halinde toplam ağırlığı 296 kilo 200 skunk maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, bahse konu yakalamanın, Diyarbakır'da 2024 yılında şu ana kadar yapılan kapalı yer aramaları (ev, işyeri, depo, vb) genelinde, en yüksek miktardaki yakalama olduğu öğrenildi.