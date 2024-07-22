Diyarbakır'da 296 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 296 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada, polis ekipleri tarafından 296 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Arama sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Bu yakalama, Diyarbakır'da yapılan kapalı yer aramaları içerisinde en yüksek miktardaki yakalama olarak kaydedildi.

22.07.2024 14:37
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir işyerinde polisin yaptığı aramada 296 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı'nda bulunan bir işyerinde arama yapıldı. Aramada; 592 paket halinde toplam ağırlığı 296 kilo 200 skunk maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, bahse konu yakalamanın, Diyarbakır'da 2024 yılında şu ana kadar yapılan kapalı yer aramaları (ev, işyeri, depo, vb) genelinde, en yüksek miktardaki yakalama olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bismil, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 296 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 296 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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