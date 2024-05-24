Diyarbakır\'da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Elazığ Bulvarı'nda 3 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Elazığ Bulvarı'nda 21 GG 510 ve 01 AIZ 517 plakalı otomobiller ile 21 S 0299 plakalı minibüs, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmaz, araçlarda maddi hasar oluştu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR