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Diyarbakır'da 30 milyon liralık şüpheli hesap polisi harekete geçirdi: 10 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 8 aylık çalışmada, 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketliliğinde 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek oranlarla faizle para veren, ileri tarihli çekleri kıran ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyarak vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik 9 Ocak'ta Diyarbakır merkezli "Tefecilik Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda; 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 150 adet çeşitli ebatlarda fişek, 15 adet ajanda(mağdur bilgilerini içeren), mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletnameye el konuldu.

Çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketi gerçekleştiği tespit edildi. Çalışmaların devam ettiği kaydedildi.