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Diyarbakır'da 30 Milyon TL'lik Şüpheli Hesap Hareketliliğinde 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 30 Milyon TL'lik Şüpheli Hesap Hareketliliğinde 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 8 aylık çalışmada, nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faizle para veren ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyarak mağdur eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı ve birçok silah, mühimmat ve mağdurlara ait belgeler ele geçirildi. Çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketi tespit edildi.

Diyarbakır\'da 30 Milyon TL\'lik Şüpheli Hesap Hareketliliğinde 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
11.01.2024 - 10:52,  Güncelleme: 10:53
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 8 aylık çalışmada, 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketliliğinde 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek oranlarla faizle para veren, ileri tarihli çekleri kıran ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyarak vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik 9 Ocak'ta Diyarbakır merkezli "Tefecilik Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda; 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 150 adet çeşitli ebatlarda fişek, 15 adet ajanda (mağdur bilgilerini içeren), mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletnameye el konuldu.

Çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketi gerçekleştiği tespit edildi. Çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 30 Milyon TL'lik Şüpheli Hesap Hareketliliğinde 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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