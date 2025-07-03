Diyarbakır\'da 43 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 3 farklı operasyonda 43 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan ve yaptıran organizatör konumundaki zehir tacirlerine yönelik yapılan 3 farklı operasyonda toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR
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