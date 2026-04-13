Diyarbakır'da 6 Kilo Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da 6 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da 6 Kilo Kokain Ele Geçirildi
13.04.2026 08:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yapılan operasyonda 6 kilo 660 gram kokain yakalandı, bir kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde takibe alınan bir araç, Pirinçlik uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeğinin de katılımıyla araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, tampon ve kapı bölmelerine gizlenmiş 6 kilo 660 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 6 Kilo Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 08:15:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 6 Kilo Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.