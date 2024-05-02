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Diyarbakır'da 6 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçundan 6 yıldır aranan firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı ve tizi çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından 6 yıldır aranan ve 26 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U'nun Arı Mahallesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı ifadelerine yer verildi.