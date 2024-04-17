Diyarbakır\'da 67 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde icra edilen operasyonda 67 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Birlik Mahallesinde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranan G.M. isimli şahsın yakalanmasına yönelik icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 67 kilogram toz esrar maddesi ve 1 adet terazi ele geçirilmiştir. Yakalanan G.M. isimli şüpheli adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR