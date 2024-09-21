Diyarbakır'da 7 Bin Kök Hint Keneviri İmha Edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 7 Bin Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Diyarbakır\'da 7 Bin Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Hevsel Bahçeleri'nde gerçekleştirilen operasyonda 140 milyon lira değerinde kenevir ele geçirildi.

21.09.2024 08:23
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Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde hava destekli şafak operasyonunda tahmini değeri 140 milyon lira değerinde 7 bin 25 kök Hint keneviri imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 17 Eylül'de düzenlenen şafak operasyonunda, Hevsel Bahçeleri ve çevresinde ekili halde 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. Diyarbakır Özel Harekat ve Havacılık Şube Müdürlüklerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 22 farklı noktada tespit edilen kenevirler yerinde imha edildi.

Uyuşturucu tacirlerinin, ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla bölgede yaşam alanları oluşturdukları, çadırlar kurdukları ve sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları belirlendi.

Ele geçirilen 7 bin 25 kök Hint kenevirinin yaklaşık 2 ton esrar üretimine yol açabileceği hesaplanırken, piyasa değerinin yaklaşık 140 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Operasyonların süreceği vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Hevsel Bahçeleri, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kenevir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 7 Bin Kök Hint Keneviri İmha Edildi - Son Dakika

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