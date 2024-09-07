Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'den 18 gündür haber alınamıyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor.
Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 18 gündür yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı. Narin'i arama çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 8 Yaşındaki Narin'den 18 Gündür Haber Yok - Son Dakika
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