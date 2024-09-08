Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Bağlar Kaymakamlığının projesindeki görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakır'da Bağlar Kaymakamlığınca kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik yürütülen "Kuaförüm Okulda Projesi" kapsamında Tavşantepe İlkokulunda ücretsiz verilen kuaför hizmetinin görüntülerinde, bugün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın da yer aldığı görüldü.
Görüntüler, 29 Nisan'da Bağlar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin Güran'ın Projedeki Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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