Diyarbakır\'da 81 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Diyarbakır'da takibe alınan tırda 81 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen geniş çaplı çalışmalar neticesinde takibe alınan şüpheli tır, uygulama noktasında durduruldu. Tırda yapılan aramalar esnasında dedektör köpeğin tepkisi ve görevli ekiplerin dikkati sayesinde gizlenmiş vaziyetteki 81 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlar tarafından tutuklanmış olup işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - DİYARBAKIR
