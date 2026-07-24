Diyarbakır'da 9,1 Ton Esrar Elde Edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 9,1 Ton Esrar Elde Edildi

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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 387 bin kök kenevir ve 10 uyuşturucu taciri yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda; 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk bitkisinin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk bitkisinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda; 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Eğil, Kulp ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Sur, Yenişehir, Çermik, Kulp ve Eğil ilçelerinde; 41 operasyonel tim, 310 personel, Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda; 10 şüpheli zehir taciri yakalandı. 7'si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Kenevir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 9,1 Ton Esrar Elde Edildi - Son Dakika

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