Diyarbakır\'da adliyeye saldırı girişimi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde adliyeye çıkarılan şüphelilere bıçakla saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bismil ilçesinde 16 Nisan'da yaşanan kavgada M.A.'nın yaralanması sonucu şüpheliler S.İ. ve F.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin sevki sırasında adliye bahçesinde bekleyen M.A.'nın erkek kardeşi B.A., bıçakla şüphelilere saldırı girişiminde bulundu.
Polisin müdahalesiyle saldırı girişimi engellendi. Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Adliyeye çıkarılan diğer şüphelilerden de F.İ. tutuklandı, S.İ. adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Öte yandan, adliye bahçesindeki bıçakla saldırı girişimi ve polisin zanlıya müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelilerin güvenlik görevlilerinin eşliğinde adliyeye geldiği, bahçedeki bir ağacın yanında bekleyen B.A.'nın koşarak şüphelilere bıçakla saldırı girişiminde bulunduğu, polisin müdahalesiyle saldırının engellendiği, B.A.'nın elindeki bıçağı yere bıraktığı ve gözaltına alındığı görülüyor. - DİYARBAKIR
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