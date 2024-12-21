Diyarbakır\'da Aileler Arasında Silahlı Kavga

3.Sayfa

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesi kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR