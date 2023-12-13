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Diyarbakır'da Ambulans Kaza Yaptı: Bir Sağlık Personeli Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ambulans Kaza Yaptı: Bir Sağlık Personeli Yaralandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinden Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne hastayı bıraktıktan sonra dönen ambulans, otomobille çarpıştı. Kazada bir sağlık personeli hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır\'da Ambulans Kaza Yaptı: Bir Sağlık Personeli Yaralandı
13.12.2023 - 15:57,  Güncelleme: 15:57
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Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne hastayı bıraktıktan sonra Hazro'ya dönen ambulansla otomobilin çarpışması sonucu bir sağlık personeli hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır - Silvan karayolunda Hazro'dan Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne hastayı bıraktıktan sonra ilçeye dönen 21 AAB 36 plakalı ambulans ile plakası öğrenilemeyen araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan ambulansta bir sağlık personeli hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ayakta tedavi edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Ambulans Kaza Yaptı: Bir Sağlık Personeli Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Ambulans Kaza Yaptı: Bir Sağlık Personeli Yaralandı - Son Dakika
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