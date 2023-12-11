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Diyarbakır'da amca ile yeğen arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da amca ile yeğen arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde amca ile yeğen arasında telefonla başlayan tartışma, buluştuklarında silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada amca öldü, yeğen ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da amca ile yeğen arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
11.12.2023 - 19:35,
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Amca ile yeğen arasında telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde amca ile yeğen arasında telefonda başlayan tartışma buluştuklarında silahlı kavgaya dönüştü. Olayda amca öldü, yeğen ise ağır yaralandı.

Olay, Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan amca Şeref Tiryaki ile yeğen Hasan Tiryaki telefonda önce tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref Tiryaki ile yeğeni Hasan Tiryaki, birbirine silah çekti. Kavgada amca ile yeğen ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı amca ile yeğeni ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen amca Şeref Tiryaki kurtarılamazken, yaralı Hasan Tiryaki'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da amca ile yeğen arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da amca ile yeğen arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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