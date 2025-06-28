Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın park halindeki iki araca çarpması sonucu maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Üçkuyu Mahallesi Pasur Caddesi'nde 07 AJE 482 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Kazanın etkisiyle aracın sağ ön tekeri yerinden koparak fırladı. Kazaca yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Araç Kazası: Maddi Hasar - Son Dakika
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