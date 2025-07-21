Diyarbakır\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Diyarbakır'da 7 ayrı dosyadan 20 yıldır aranan ve 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar sonucunda "kasten öldürme", "basit yaralama", "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçlarından olmak üzere toplamda 7 ayrı dosyadan 2005 yılından itibaren aranan ve hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O., Ergani ilçesinde icra edilen operasyonla yakalandı. E.O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DİYARBAKIR