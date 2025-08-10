Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgelere göre, dün gece saatlerinde Yılmaz Güney Caddesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada A.B. (31) ve S.B.(32), yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR