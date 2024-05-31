Diyarbakır'da arazi kavgasında 9 kişi hayatını kaybetti, 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da arazi kavgasında 9 kişi hayatını kaybetti, 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır\'da arazi kavgasında 9 kişi hayatını kaybetti, 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan arazi kavgasında 9 kişi hayatını kaybetti. Taraflar arasında barış sağlanırken, 6 şüpheli teslim oldu ve tutuklandı. Dosya, güvenlik gerekçesiyle Konya'ya nakledildi. İddianamede, 31 sanık hakkında ağır ceza talep ediliyor.

31.05.2024 19:37
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında taraflar arasında barış sağlanırken, firari olan 6 şüpheli ise barış yapıldıktan sonra teslim olup işlemlerinin ardından tutuklandı.

15 Haziran 2023'te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. yaralandı.

İlçede barış töreni gerçekleştirilirken silahlı kavgaya ilişkin 6 firari sanık, avukatları eşliğinde Diyarbakır Adliyesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Sanıklar, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

Dosya, Konya'ya nakledildi

9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Konya'ya nakledildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 151 sayfalık iddianamede 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine ateş açılması nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da arazi kavgasında 9 kişi hayatını kaybetti, 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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