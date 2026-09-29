Diyarbakır'da ateşli silah yaralama şüphelilerine operasyonda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da ateşli silah yaralama şüphelilerine operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

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Diyarbakır\'da ateşli silah yaralama şüphelilerine operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
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Diyarbakır Kayapınar'da ateşli silahla yaralama şüphelilerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreste 3 ruhsatsız tabanca, 59 fişek, 9 telefon, 14 SIM kart ve doküman ele geçirildi; 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş cezası olan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır'da polis ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah ve dolandırıcılık operasyonunda 6 şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ateşli silahla yaralama olayının firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanırken adreste yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 9 adet cep telefonu ve 14 adet SIM kart, 3 adet banka kartı, 3 adet bilgisayar kasası, farklı kişilere ait 6 adet kimlik kartı, çok sayıda banka hesabı, IBAN ve kişisel bilgilerin yer aldığı doküman ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan şahıslardan birinin 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkCep TelefonuDiyarbakır3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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