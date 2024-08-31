Diyarbakır\'da baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe köyünde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselmesi sonucu piknik içim bölgede bulunan 4 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından bot yardımıyla karaya çıkartıldı. - DİYARBAKIR