Diyarbakır'da bin dönüm arazi anız yangınında zarar gördü

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Diyarbakır'da anız yangını: Bin dönüm arazi zarar gördü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin saatlerce müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık bin dönüm arazi zarar gördü.

Anız yangını, gece saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Otluk Mahallesi Gördük Küme Evleri mezrasındaki arazide çıktı. Alevlerin büyümesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine durum ihbar edildi. Bölgeye Silvan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Batman, Bismil ve Hazro belediyelerinden de destek istendi. Yangın, ekiplerin saatlerce süren müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık bin dönüm arazinin yandığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

(MHİ-AKK-Y)