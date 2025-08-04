Diyarbakır\'da Bina Görevlisi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki hafta önce işe başlayan bina görevlisi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Medya Mahallesi'nde bulunan iki bloklu bir sitede bina görevlisi olarak iki hafta önce işe başlayan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet T., B blok binanın bodrum katında biriken suyu emiciyle dışarı çıkarttığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şahsın yakınları, cenazeyi beklerken sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR